Mohamed Haytame BOUELAACHIANE

Mes compétences :

Gestion de la production.

Gestion des approvisionnements et des achats.

Conceptualiser un entrepôt (statique & dynamique).

Manager le transport à l’international (import/exp

Gérer les tournées de la grande distribution.

Pilotage et suivi de la performance : (Audit logis

Calculer les coûts logistiques.

Méthodes de prévision et analyse de données.

Recherches opérationnelles / statistiques.

Comptabilité /Microéconomie/Marketing/Finances.

Système d’information et système de gestion des ba