Mohamed IDRIS MOHAMED (MOHAMED IDRIS MOHAMED)

Originaire de Djibouti j'ai suivi tout mon cursus scolaire au lycée Francais de Djibouti qui m'ont permis de bénéficier d'un enseignement de qualité et de me familiariser avec le monde du travail. J'ai obtenu un Baccalauréat série STMG Actuellement je suis en formation en Bachelor (management et gestion des entreprises) à l'IPAC Bachelor Factory je suis à la recherche d'un stage de fin d'année entre Avril et Juin 2022