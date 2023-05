Mohamed JEMAI

Je possède treize ans d'expérience dans le contact avec la clientèle, dont cinq années passées à travailler en centre d'appels. Mon grand sens du contact et ma qualité d’écoute savent capter l’attention de mes interlocuteurs. Je souhaite relever de nouveaux challenges en évoluant vers plus de responsabilités.



Fort d'une expérience solide dans le secteur de l'assistance technique télécom, je dispose de bonnes compétences en gestion de la relation client, ainsi que des bases solides sur la boucle locale télécom (RTC, xDSL, FTTH). Enfin, je suis capable de tenir ce rythme en horaires rotatifs .



Mes compétences :

Telecommunications

Video Conferencing

FTTx > FTTH/FTTP/FTTB

xDSL

IPTV

VoIP (Voice over IP)

Enfin

Mobile Phones > Smartphones