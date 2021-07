Mohamed JOUIHAR (CHEFCHAOUEN)

PROFIL



» Cadre technico-commercial

» Posture et leadership

» Rigoureux et organise , bon degré dautonomie ainsi qu'un solide sens du travail en équipe .

» Capacité à traiter avec des interlocuteurs de haut niveau .

» Autonome et Positif .



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



» Réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs annuels fixés par la hiérarchie

» La prospection téléphonique et physique .

» Création du porte feuille et enrichissement du porte feuille existant .

» Réception et Conseiller les clients .

» Orientation et information sur les types de financement et contrats de services et garantie.

» Préparation et suivi du plan d'actions commercial .

» Vente et commercialisation des voiture neuf et occasions et produit

» Procéder à lestimation physique dun véhicule doccasion

» Réception arrivages et contrôle conformité.

» Diagnostiquer les véhicules entrants afin de détecter les anomalies et défiances .

» Création des devis de réparation rapide et carrosserie

» Négociation avec les expert des compagnies dassurances

» planning et suivi des étapes de réparation rapide et carrosserie

» Contrôle de qualité des travaux effectue

» Recouvrement



ETUDE ET TRAVAIL



» 2018-2020 : Groupe RENAUL MAROC Commercial Renault- Dacia ( VN )

» 2012-2018 : Groupe SOPRIAM (PSA) Commercial PEUGEIT-CITROEN DS ( VO )

» 2011-2012 : C.A.P Dagent visiteur du contrôle technique automobile

» 2011-2012 : Diplôme en diagnostic automobile

» 2010-2011: projet makaite didactique automobile

» 2008-2010 : Diplôme Réparation des engins à moteur (option : automobile).

» 2007-2008 : Baccalauréat science expérimentale.

» Héritiez 3 émié génération en vente et réparation matériel électronique , travail dette commercial terrain et la restauration spécialité pizza et salade.



LANGUE



» Hébreu Arabe France Angle - et chinoise en cours .



LOISIR



» lecture - yoga - Natation -Taekwondo Chasse