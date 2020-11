Mohamed KAADAOUI

Delta Technology

" Spécialisée dans la conception et la réalisation de moules d'injection, compression , poinçons, matrices .

" Forte d'expérience, dans le domaine du moule et dans la mécanique de précision, la société Delta Technologya acquis un savoir-faire de haute technicité.



" conception et fabrication d'outillage sur mesure adaptés a vos besoin spécifique



" Par une amélioration constante de ses méthodes de travail, la société Delta Technology a toujours privilégié l'entière satisfaction de ses clients.

'' La satisfaction du client au cœur de notre système "





*conception des plans de pièces 3d

*Conception et réalisation es Moules à injection plastique et compression

*Conception et réalisation d’outils, de poinçons et de matrices

*étude moldflow,

*création de modèle 3D,

*prototypage,

*mise en production des moules,





Mes compétences :

Autocad

SolidWorks

Production

Gestion de projet

PowerMILL

Moldflow

Amélioration et Développement

Dessin industriel