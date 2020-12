Mohamed LABID

Après avoir été technicien de maintenance, puis technicien de moulage, je suis actuellement superviseur de maintenance chez Mayborn Morocco.

Responsable technique d'un atelier de plasturgie, je suis aussi chargé du développement des compétences des personnes à travers l'amélioration continue et gestionnaire de budget.



Mes compétences :

Maintenance bâtiment

Hydraulique industrielle

Méthode SMED

Microsoft Office

Management visuel

SQL

Réseau informatique et Réseaux locaux industriels

Total productive maintenance (TPM)

Gestion de projet

C

Achat & approvisionnement

Hygiène sécurité environnement (HSE)

Techniques de transformation des matières plastiqu

Cisco Systems

Catia V5

Gestion de la maintenance

Technique de reprise des pièces plastiques

Management de la qualité (ISO9001, ISO TS, et outi

Robotique industrielle

Mécanique et conception

Essaie de laboratoire

ERP

Odoo

Automatisme

Électricité industrielle & électrotechnique