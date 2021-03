Mohamed LACHGAR

Ingénieur d’Etat en Informatique diplômé de l’ENSIAS, LACHGAR Mohamed intervient comme concepteur et formateur sur les technologies JAVA. Spécialiste des technologies web, il travaille à promouvoir les outils et solutions Open Source pour le développement de projets Internet. Il enseigne également la plate-forme Java Enterprise Edition et la conception de projets Web.

WebSite : http://toubkalit.ma/index.php



Mes compétences :

JAVA

Conception objet UML

J2EE

Ireport

Hibernate

Swing

Struts

Spring

JSP/Servlet

PHP

JSF/Facelet/PrimeFaces/RicheFaces

TCP IP

Javascript