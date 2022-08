Salut;



Faisant suite à mon adhésion nouvelle à viadeo,je me présente à vous:

mon objecif est de mettre en ptratique mes connaissances techniques et mes éxpériences professionnelles,

et aussi apporter un plus à ceux qui ont besoin dans le domaine de la gestion et le pilotage des projets.

.



Je vous informe que :



*Je posséde le diplome d' Ingénieur d'état en Génie Civil (1985).



*Je suis cadre supérieur à la SONATRACH.



* J'ai une expérience de 25 ans dans le pilotage et réalisations des projets



*j'ai eu une formation en MANAGEMENT DES PROJETS , et je possède la certification PMI .





*Je serai libre de tout engagement à compter de juillet 2010.





Cordialement.



Mohamed Lahbib.

NASRALLAH.



Chef de Projet Carothèque Centrale.HMD.

SONATRACH .DIVISION C.R.D.

Tél LD +Fax: 213 29 74 22 57.

Tél Mobile : 213 771 694 643.

E.mail:lahbibcarot@yahoo.fr