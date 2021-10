Mohamed LAKHAL

*Élaborer les modes opératoires de chaque phase de réalisation (matières premières, machines, gammes)

*Mettre en oeuvre des processus nouvellement développés dans la production.

*Améliorer le temps de cycle.

*Examen régulier et contrôle des paramètres de processus et de produit.

*Analyser et interpréter les résultats de tests et essais.

* Concevoir des solutions, des évolutions techniques.

*Réduire la variation dans les processus de production.