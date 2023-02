Mohamed LAMIRI

Je suis ingénieur de formation. J'ai exercé durant 36 ans, à la Compagnie des Phosphates de Gafsa, entreprise minière au sud tunisien, dans plusieurs domaines :

- Dans le domaine de la formation professionnelle, d'abord comme formateur puis j’ai gravi les niveaux de responsabilité (comme chef de service, chef de division, directeur adjoint puis directeur de la structure intégrée de formation). J'ai conduit plusieurs projets dans le domaine et acquis une grande expertise dans le management de la Formation et de l'intégration des nouveaux recrutés.



- Dans le domaine de gestion du personnel, j’ai conduit plusieurs projets de recrutement et acquis une grande expertise dans le domaine.



- Dans le domaine organisationnel, j’ai exercé en tant que directeur de la structure organisation où j’ai supervisé la conduite d’études organisationnelles, l'élaboration et la mise à jour de procédures de travail dans tous les secteurs d’activité de l’entreprise, la réalisation des essais de performances des nouveaux équipements acquis, la certification des structures de l'entreprise, la gestion des archives, l’organisation des structures de l’entreprise, l’élaboration de cahiers de charges d’acquisition de matériels et de prestations et le dépouillement des offres y afférentes.



- Dans le domaine du contrôle de gestion, essentiellement dans la définition d’indicateurs de performance et de règles de gestion pour le suivi des activités de l’entreprise.



- J’ai aussi collaboré avec la Direction Générale dans la gestion des crises qu’a connues la CPG, principalement liées à la chute du gouvernement notamment à l’abandon de la sous-traitance à la non acceptation des résultats du concours de recrutement social et au problème de chomage.