Mohamed LAMOUDEN (MOHAMED LAMOUDEN)

Bonjour

Jai lhonneur de vous présenter ma candidature, je m'appelle Mohamed LAMOUDEN, je suis un jeune marocain âgé de 31 ans, habitant à Agadir, je suis titulaire de deux diplômes en agriculture, grande expérience dans la webdesign, le commerce, et service client, et je dispose d'un permis de conduire catégories B depuis 6 ans, je cherche un emploi dans ma spécialité ou tout autre travail, passionné par le travail en équipe, j'ai une expérience ample et diversifiée à savoir:



- Commercial Terrain

- Commercial Itinérant

- Service de livraison

- Web Designer / Photographer

- Gestion des médias sociaux

- Magasinier / gestionnaire de stock



Je suis ouvert à toute possibilité de déplacement à léchelle nationale et internationale, mon objectif est de stabiliser, développer mes compétences, acquérir de nouvelles expériences.



Mes valeurs ajoutées :



- Capacité de résolution de problèmes

- Sens du contact et de la communication

- Bonne résistance physique et mentale

- Persévérant et organisé

- Discipline, Respect

- Aptitude à gérer le stress





- Tel / WhatsApp / Telegram: +212 6 88147002

- Email: Contact.lamouden@gmail.com



Cordialement,



Mohamed LAMOUDEN