Mohamed LASMER

Bonjour et Bienvenu(e)

Je suis un chef de projet / directeur de projet sénior qui évolue depuis de nombreuses années dans le domaine de la gouvernance et de l'infrastructure (globale).

J’ai travaillé sur plusieurs projets de regroupement d'infocentres mais aussi sur des migrations de plateformes et d'application.

Mon profil est à forte valeur ajoutée, en connaissant déjà l'environnement de plusieurs clients grands comptes comme HSBC, SANOFI, GDF, Société Générale, Orange, Renault, etc

Mes choix professionnels sont guidés par la transversalité/complexité et l'international.

Sensibilisé à la complexité des êtres humains, des groupes, des organisations et du monde, j'avance dans mes actions en créant une dynamique gratifiante pour toutes et tous.



CHEF DE PROJET SENIOR : INFRASTRUCTURE GLOBALE / GOUVERNANCE

(SITE & DATACENTER : CONCEPTION-REALISATION / INFOGERANCE - SERVICE DELIVERY)

Résumé : 3 ans dans la comptabilité et 28 ans dans les SI-IT



Mes compétences :

Conduite du Changement

Datacenter

Projets complexes

Conduite et Gestion de projet

Photographie

Migration, Transformation, délocalisation

Infrastructure globale

Chef de projet sénior

Psychologie

ITIL Foundation V3