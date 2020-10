Mohamed LEMJID

Ingénieur informatique et génie logiciel passionné par les nouvelles Outils et Technologies de développement.



Toujours Innover et rechercher de nouveaux défis

Capacité de travailler confortablement à la fois individuellement qu’en équipe

Solides capacités d'analyse, de conception et de gestion de projets

Dynamique, communicatif, consciencieux, bonne présentation

Autre que mon autonomie, j’ai une forte capacité à travailler en équipe.

Toujours enthousiaste à résoudre des problèmes intéressants et un prête à assumer de nouvelles fonctionnalités du produit.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

.NET

Hibernate

Microsoft SQL Server

SQL

PL/SQL

Linux

PHP 5

Oracle

Microsoft Access

Développement web

Maven