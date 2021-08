Mohamed LOUMI

Formations et Diplômes



2013 - Formation de diagnostiqueur amiante

2011 - Formation de coordinateur SPS de niveau 01 phase conception et réalisation CESI Villers-lès-Nancy.

2010 - Ecole AFPA : Certificat de formation professionnelle technicien supérieur détudes en construction métallique.

2006/2007 - Certificat de formation professionnelle technicien détude du bâtiment.

2004/2005 Formation de technicien détude du bâtiment



*Compétences:



Élaboration de notes de calculs et plans dexécution

Élaboration des plans (nivaux, aménagement, coupes, ferraillage, profils en long, escaliers de secours en béton ou métallique)

Élaboration de dossiers dautorisations administratives

Représentation graphique dune construction

Dossier de détail dexécution dune construction

Estimation au bordereau dune opération de construction

Relevés sur site et mise à jour des plans de bâtiments et sites

Élaboration du métré quantitatif et estimatif

Suivi de chantier.

Références professionnelles

2019 à ce jour: Inspecteur APAVE Reims

2018 - 2019 : Président SASU LM PREVENTION CONSEILS

2012 - 2017 : Coordonnateur sécurité - LEMOINE INGENIERIE

2011 : Dessinateur Projeteur - Entreprise SPIE

2010 : Dessinateur Projeteur - Entreprise TAYLOR

2009 : Dessinateur Projeteur - Entreprise CTRM

2008 : Dessinateur Projeteur - Entreprise SNCF (PRI de REIMS)

2007 : Dessinateur Projeteur - Entreprise SNCF (DTIE de REIMS)

2006 : Dessinateur Projeteur - Entreprise SNCF (ATA de REIMS)

2005 : Dessinateur Projeteur - Cabinet darchitecture Fabrice PREMONT



Mes compétences :

Administratives

Béton

Escaliers

Plans d'Exécution