Mohamed MABROUK

Je suis MABROUK Mohamed, docteur de l'université de Bordeaux spécialité productique. Actuellement, j'occupe un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au département Génie Industriel à l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. Dans ce cadre j'enseigne les méthodes de planification (Approche MRP/MRP2, JAT, etc) pour un public de bac+3 à bac+5. Ces cours portent sur les différents niveaux de décision en planification, en ordonnancement et sur les bases en gestion de la production d'une manière générale. Dans le même cadre, j'anime des séances de travaux pratiques sur un ERP pour la GPAO (Prelude version 5 et 7).



Mes recherches s’articulent autour de l'évaluation de la performance globale dans les entreprises.

En particulier, ma thèse apporte des réponses sur l'intégration d'une démarche de développement durable. En ce sens, j'ai étudié l'impact de cette démarche "projet" sur les trois performances économique, environnementale et sociale de l'entreprise dans une finalité d'un management qualifié de "durable". Pour ce faire, j'ai élaboré



== > une synthèse sur l’intégration d’une démarche de Développement Durable dans les entreprises ;

== > une méthodologie pour accompagner les entreprises et aider les décideurs dans leurs choix de mettre en œuvre des stratégies de développement durable sur la base des normes ISO26000, SD21000, OHSAS18000 et ISO14001 ;

Finalement, les travaux de ma thèse proposent un accompagnement pour le déploiement de cette démarche par le développement d’un outil d’aide à la décision stratégique (Diagnostic + évaluation à priori).

Dans le futur proche, je vais accentuer mes recherches sur l'évaluation de la performance globale dans les chaines logistiques.



Mes compétences :

Modélisation

HSE

Lean Manufacturing

Ordonnancement

Simulation

RSE

Planification

Recherche Opérationnelle

Optimisation

Iso 26000