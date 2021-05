Mohamed MANSOUR

Mes différentes formations et passages dans des entreprises tant Bâtiment,travaux publique,industrielles et énergie m'ont dotés d'outils me permettant à ce jour de faire face aux multiples défis qui émanent de ces secteurs d'activités.

Aussi, dans la réalisation de mes missions, l'atteinte des objectifs a toujours été probant de façon efficiente et efficace.

Je suis flexible, dynamique, rigoureux et en phase de développement de carrière.



Mes compétences :

Qualité

Management

Informatique

Gestion de projet

AutoCAD

Amélioration continue

Audit interne

PREMAVIRA P6 R8.4

Norme ISO 9001 V2008

Norme ISO 9001 V2015