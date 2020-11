Mohamed MEJRI

Curriculum Vitae Informations personnelles

Nom : MEJRI

Prénom : Mohamed

Date de naissance :23 / 11 / 1986

Etat civil : Marié

Tél : +216 93 532 851

E-Mail :med.ellmejri@gmail.com

Expériences professionnelles

Safran Electrical &Power (Aerospace & défense)

Responsable Méthodes-Industrialisation, maintenance et Amélioration continue (juin2020 Aujourdhui) (Business Process Manager : BPM)

Piloter lindustrialisation du coeur électrique pour lavion Dassault Falcon F6X.

Mettre en place une ligne semi automatisé (dénudage, sertissage et enfichage) pour la ligne dassemblage coeur électrique.

Lancer un chantier TPM au sein du service maintenance

Piloter deux chantier VSM afin daméliorer lefficience des Ateliers de production câblage et intégration mécanique Airbus A350.

Piloter les mises en place des ilots HPT (Hight Performance Team).

Safran Cabin Tunisie (Aerospace & défense)

Responsable Méthodes, Industrialisation et Amélioration continue (Mars 2018 Aujourdhui) (Business Process Manager : BPM)

Piloter des projets dindustrialisation en coordination avec les sites mère en République Tchèque et USA.

Piloter les transferts de fabrication vers le site Tunisien (Safran Cabin Tunisia).

Piloter la démarche Lean dans lentreprise (QRQC, DMAIC, VSM, ONE Safran etc.).

Piloter les projets innovation Process et amélioration continue.

Garantir le bon déroulement de la production quotidienne (SQCDP).

Préparer le Budget du service.

Mettre en place des outils de pilotage des projets.

Manager une équipe composée de techniciens et dingénieurs.

Participer dans lanalyse financière P&L (Profit&Loss).

Zodiac Aerospace Tunisie

Chef de Projet Excellence Opérationnelle & Innovation industrielle (Juillet 2014 Mars 2018)

Gestion des projets de transformation (Kaikaku) en proposant des concepts innovants afin daméliorer les performances industrielle SQCDPI.

Pilotage du projet "Moving Line Platines A350" : Ligne dassemblage des armoires électrique de lA350 (Projet finaliste au