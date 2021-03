Mohamed NASRI (MOHAMED NASRI)

Profil

IT manager senior avec 10 ans d'expérience progressive dans le Retail, le secteur informatique et linstallation des réseaux. Expérimenté sur des domaines fonctionnels transverses Décisionnel. Mes compétences incluent le support informatique, la gestion de projet, lencadrement et la coordination déquipes. Dynamique, motivé et doté d'un solide esprit d'équipe.



Compétences techniques:

Gestion de projets (Conduite, production, UX Design,)

Gestion des incidents (ITIL Foundation).

Excellent sens du contact client, positivisme, curiosité et sens du travail en équipe

Jira Adminhttps://viadeo.journaldunet.com/p/edit#privacyistration de la solution JIRA Service et de ses composants (Jira Service Desk)

Connaissance des outils Office 365 (OneNote, OneDrive, Teams, )

Windows 7/8/10 Windows 365 Windows server 2012/2106 : installation, administration et maintenance AD, Administration Azure .

Rédaction documents/procédures techniques et rapports dincidents

Maintenance: Matériel, Logiciels, Réseau et support IT N1 & N2



Formations:

2006 - 2009: Diplôme en technologie de Télécommunications, Réseaux Informatique et sciences industrielles.

2006: Baccalauréat Mathématique.



Certifications:

2019 : Certified Scrum master

2019 : Certificat Conception de experience client

2019 : Certificat de gestion des stocks

2015 : Certificat Cobit 5 à APMG international

2015 : Certificat Fondation ITIL au CENTRE DE FORMATION SITESPOWER QG de DUBAI (KPMG).



Langues:

Anglais: Excellent (lu, écrit, parlé)

Français: Excellent (lu, écrit, parlé)





Permis B



Expériences Professionnelles:

Carrefour Aôut 2014 Au Aout 2020

Manager IT Senior :



Assurer le support technique de niveaux 1 et 2,

Assurer l'assistance et support technique aux utilisateurs, au déploiement des postes de travail

Animer des formations auprès de nos utilisateurs,

Administrer au quotidien l'infrastructure technique (serveurs, postes de travail, imprimantes, téléphonie fixe et portable, Firewall),

Responsable dune équipe informatique de 8 personne et En charge de ladministration et lexploitation dun parc informatique denviron 250 unités, PC et station Windows 10 et également dune douzaine de serveurs (VMWARE, HYPER-V, Windows server 2012).

en charge des comptes et droits ACTIVE DIRECTORY, du paramétrage Global Policy Objects GPO, de la création/gestion mails EXCHANGE et de l'assistance utilisateur HELPDESK.

Responsable des sauvegardes backup Symantec et HP DATA PROTECTOR

Gérer la gestion technique des équipements: Achat et réception matériel, test, adaptation, insertion dans le réseau en fonctionnement, suivi du parc de matériel, sécurité des réseaux

Garantir l'entretien préventif de tous les matériels visés par le contrat d'entretien annuel (AMC)

Contrôler l'intégrité de données entre les systèmes back-office, FrontOffice, BO, Finance.

Assurer la communication entre la hiérarchie et signaler tout incident ou problème qui a des impacts sur la production

Garant des engagements de services ; respect des SLA, en utilisant loutil Jira

Assurer la livraison et le suivi des équipements (marques/modèles) de matériel présents en magasin (MPOS : mobile payement solution, Balance électronique, commerce électronique, E-Spécialiste, point de vente intelligent Scan & Go ,E-label).

Installation, configuration, test et mise en œuvre du nouveau system dencaissement avec les deux fournisseurs Datalogic et Diebold Nixdorf pour la mise des caisse intelligente :

Shop-Evolution 7.0 Software Shop-Evolution Dashboard Software (optional) Joya Touch hand held multi-purpose devices Joya Touch cradles and accessories Datalogic professional services for project management

Configurations (serveurs, PC, balance électronique, POS, AP, smart checkout, E-commerce click & collect, E-label Cloud ).

Maintenance et configuration des caisses, réseaux, machine de carte de crédit et leur serveur.

Participer à la mise en œuvre de nouveaux projets IT, Proposer et mettre en place des solutions damélioration de la plateforme.

Garantir la sécurité du système informatique et assurer la protection et la confidentialité de toutes les données de l'entreprise.

Piloter, tester et coordonner les projets digitaux du cadrage jusquà leurs réalisations.

Impliquer et piloter les équipes IT dans toutes les phases projets (même les équipes locales à linternational).

Effectuer la rédaction de livrables (procédures d'exploitation et rapport d'interventions) et participation à l'enrichissement de la base de connaissance.

Formation des utilisateurs sur les nouvelles technologies et aide à la prise en main, accompagnement des nouveaux entrants.





Société Carrefour De Fev 2014 Au Jui 2014



Assistant Manager IT



Garantir la disponibilité de linfrastructure au magasin.

Optimiser le service et garantir la qualité de service.

Participer à la démarche qualité et sécurité.

Assurer la stabilité des systèmes et des applications de communication utilisés.

Maintenir la disponibilité maximale des services pris en charge pour lenvironnement de production, développement ainsi que les utilisateurs.

Assurer le support informatique N1 & N2 à tous les utilisateurs du magasin.

Gérer la création, la modification et la suppression des comptes utilisateurs dans les différents systèmes utilisés par lorganisation (AD, exchange, outils collaboratifs et solutions métiers)

Participer à la gestion des équipes (encadrement, formation et Suivi).





Société Carrefour De Sep 2011 Au Jan 2014

Supervisor IT



Responsable de la mise à jour quotidienne des données et de la récupération des renseignements nécessaires pour la division des opérations commerciales.

Assurer linstallation, la configuration et lentretien des équipements informatiques (matériels et logiciels).

Participer à la mise en œuvre de nouveaux projets.

Prendre en compte les demandes des utilisateurs arrivées par téléphone.

Qualifier et résoudre les incidents de niveaux 1 et 2.

Économiser le coût des actifs de la société.

Coordination entre les différents membres de notre équipe pour le maintien en condition opérationnelle.

Gérer la configuration du réseau LAN, WAN et Wifi.

Dépannages réseaux et systèmes sur sites.

Suivi de parc serveurs et postes clients.

Installation de commutateurs et configuration de DNS/DHCP.

Suivre les incidents jusquà leur résolution.

Support aux utilisateurs: système, réseau et application.



STEG De Dec 2009 Au AouT 2011

Technician Réseaux



Sécurité et maintenance de réseaux.

Câblage et raccordement réseaux.

Configuration (des routeurs, hub, commutateur).

Installation d'un réseau atomisé (Service BCC : bureau de contrôle et conduite).

Programmation d'automates modulaires avec système SCADA.

Exploitation et maintenance du réseau informatique DMS.