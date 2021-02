Mohamed NOUBIR

Plus de vingt-cinq ans dans l'enseignement, la formation et le conseil.

Modules de formation et domaines de compétence:

* Lecture pas à pas, interprétation et mise en oeuvre des normes ISO 9001, 14001, 22000 , 45001

* Mise en œuvre d'un système qualité ISO 9001 / TS 16949

* Leadership, team-building et cohésion d’équipe.

* Conduite du Changement.

* Méthodes de négociation.

* Gestion des conflits.

* Gestion de crise.

* Gestion du stress

* Gestion des réunions

* Gestion du temps

* Méthodes de résolution de problèmes.

* Gestion et cartographie et des processus

* Gestion de la Qualité totale

* Philosophie et démarche lean manufacturing.

* Pilier I du lean:Juste à temps.

* pilier II du lean: Jidoka.

* TPM, 5S & management visuel

* Architecture et fonctionnalités d'un système de gestion de production(MES,GPAO,ERP, ... ).

* Maîtrise statistique des procèdes(SPC)

* Plans d’expérience(DOE)

* Analyse des systèmes de mesure(MSA)

* AMDEC

* Statistiques(R, Python,...)

* Outils de la qualité

* Gestion de la capacité

* Elearning / Moodle

* Méthodes quantitatives( AD, RO,...)

* C2I

* Excell, Access



Mes compétences :

Lean

Ohsas 18001

Mis

Consultant

SMQ

FMEA

Formateur

KM

Iso 14001

APQP / PPAP

TS 16949

Datawarehouse

SPC

DOE

Statistique

MSA

Datamining

Auditeur

TQM

BI

ISO 22 000

OpenERP

Norme ISO 9001

STATISTICA

R

Formation

Recrutement IT

Recrutement par approche directe

Recrutement