Je suis une personne adore le défi et le challenge cherche toujours à réussir son travail avec une efficience…



Né en 16 Juin 1978 à Casablanca, ayant un baccalauréat série Sciences Mathématiques, DEUG en Physique-Chimie, Licence en Physique option Mécanique des fluides et un DESA en Physique option Théorique actuellement doctorant en physique à l’université Hasan II Casablanca.



En 2003, j'ai débuté ma carrière professionnelle par l’élaboration et mise en place des structures pour dispenser des cours de soir pour les lycéens en matières Scientifiques (Mathématiques, Sciences Physique, Sciences Naturelles au sein des écoles privés.



Après plusieurs stages comme contrôleur en métrologie et CND, enquêteur étude du marché, téléconseiller et apporteur de projet Freelancer international, en 2007, j'ai commencé ma carrière dans le bâtiment comme contrôleur de gestion, en 2008 dans la logistique et la grande distribution, 2009 consultant junior en ingénierie commerciale et logistique, 2010 Directeur des études d’un institut de métiers de la vente et la logistique et enseignant universitaire en culture entrepreneuriale en 2012.



Conscient par l’importance de la culture entrepreneuriale et le développement sociale, j’ai intégré et créer plusieurs association et clubs, Association Casablancaise d’Astronomie ACA, Réseau de Recherches Scientifiques et Technologiques Marocain 2RSTM, Club des Etudiants Entrepreneurs de Demain CEED et Association Marocaine des Entrepreneurs de Demain AMED.



En Août 2012, J'ai crée mon propre cabinet dans le domaine de la formation et le conseil, You & Me Consulting. www.youandme-consulting.com



« Notre Maroc ne pourra pas être en bonne santé, sauf dans la participation de l’ensemble des Marocains!...»



Mohamed REFFADI

mohamed@reffadi.com



Mes compétences :

Mathématiques

Accompagnement du changement

Strategie

Pédagogue et formateur

Gestion de projets

Bureautique

Entrepreneuriat

PNL Programmation Neuro Linguistique