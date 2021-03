Mohamed Rida EL MOUDNI

Ingénieur polyvalent chargé du suivi, coordination, pilotage et l’exécution des projets d'électricité et d'automatisme:

Mise en service de nombreuses installations et élaboration des analyses fonctionnelles, études électriques, programmes, supervision, suivi technique jusqu’à la réception par le client, contrôle des entreprises sous-traitantes, assistance technique et formation du personnel de maintenance.





Mes compétences :

Automatismes industriels

Contrôle-commande

AutoCAD

Régulation industielle

Electrotechnique

Electricité

Electronique

VHDL

SCADA

LADER

Java

C Programming Language

Assembler