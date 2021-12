Mohamed SADEGH

- Conseil aux entreprises étrangères intéressées par la Mauritanie ;

- Assistance commerciale, administrative, technique et logistique ;

- Conception, implantation, gestion et audit de systèmes de production ;

- Conception, implémentation et administration de systèmes d’information ;

- Gestion de projets ;

- Management des activités logistiques ;

- Management de la qualité.



