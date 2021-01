Mohamed SELMI,

Bonjour,

Pour tous vos besoins en prestation de services en rapport avec la sécurité de l'information et la continuité d'activité, n'hésitez pas à me contacter. je serai heureux de satisfaire votre besoin. Si votre activité dépend beaucoup de votre système d'information et les données que vous manipulez sont d'un niveau de sécurité élevé, alors je vous recommande vivement de sécuriser vos processus métier et les actifs informationnels de votre entreprise. Vous avez besoin d'auditer la sécurité de votre SI pour identifier les failles, les menaces et les risques majeures d'ordre organisationnel, physique ou technique, vous souhaitez implémenter un SMSI pour votre entreprise, vous désirez établir une politique de sécurité ou vous souhaitez avoir une formation sur la sécurité de l'information ...etc. Si vous désirez mettre en oeuvre un SMCA conformément aux exigences de la norme ISO 22301 ou mettre en oeuvre un PCA. Pour tous ces besoins, je suis capable de vous assister, de vous conseiller ou de prendre en charge une partie ou la totalité de votre projet. Ceci est possible aussi bien sur sur le plan opérationnel que managérial. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet, je suis prêt à me déplacer chez vous pour vous expliquer davantage le concept et les enjeux de la sécurité de l'information et de la continuité d'activité.



J'ai une longue expérience en réseaux et sécurité de l'information. je suis certifié PECB Trainer, ISO27001 LA&LI, ISO27005 Risk Manager et mehari Advanced User par PECB, ISO27001 LI par LSTI et Cisco CCNA.

En Tunisie, je suis certifié Expert Auditeur en Sécurité Informatique par l'ANSI, depuis 2006.



J'ai piloté et participer dans plusieurs projets d'audit de sécurité réglementaire en Tunisie pour le compte de ministères, administrations et industriels.



J'ai aussi animer près d'une quarantaine de séminaires en rapport avec les réseaux et la sécurité de l'information en Tunisie et à 'étranger pour des clients tunisiens et étrangers



Specialties: IS and Net Performance audit, IS and Risk management, wiring, Sec Solutions, Network and computer maitenance, Network and Information Sécurity Training, Audit SMSI, Implémentation SMSI, PSSI, PCA.



Mon profil sur linkedin:



http://tn.linkedin.com/pub/mohamed-selmi/3/5a5/720/



Mohamed SELMI,

Certified PECB Trainer

Consultant Senior en Réseaux et en Sécurité de l'Information.



Tél: 21620217788

email:m.selmi@topnet.tn



Mes compétences :

ANSI-EXPERT AUDITEUR EN SECURITE INFROMATIQUE

WAN

CCNA

FRANCE-LSTI ISO27001 LEAD IMPLEMENTER

CANADA-PECB-ISO27001 LEAD AUDITOR

Audit

LAN

Réseau

Informatique

BCM-ISO 22301