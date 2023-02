Mohamed Wajdi LAFFET

Sérieux, volontaire et autonome tout en respectant ma hiérarchie, je m’adapte facilement. Au-delà de mes connaissances techniques, j’ai pu aussi développer des qualités relationnelles et d’organisation dans un environnement multinational à 4500 personnes.



Ingénieur avec 15 ans d’expérience soucieux de progresser dans mes activités professionnelles et de partager mon expérience, et de toujours pouvoir me maintenir à la pointe de la technologie. La communication est pour moi une deuxième nature, ce qui me permet d'expliquer facilement aux collaborateurs, les objectifs à atteindre, mieux fédérer les énergies et aboutir aux objectifs fixés.



Mes compétences :

Chef de projet

Economie

Économie d'énergie

Electricité

Energie

Industrialisation

Informatique

installation

Maintenance

Methodes

Optimisation

Optimisation des coûts

Responsable maintenance

Direction de projet

Direction technique

Direction générale