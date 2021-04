Mohamed Walim WALIM (ROKBANI)

Auteur, écrivain et poète.

Il a 2 romans:



"Et Merde...!" en 2017 chez Edilivre et "Le bruit des étoiles" en 2020 chez Contraste Éditions, dans lesquelles on lui distingue un style unique, méconnaissable et authentique. "Et Merde...!" se caractérise par une narration satirique employant le sarcasme pour traiter la folie de la réalité.



"Le bruit des étoiles" quant à lui est un roman philo-psychédélique se caractérisant par la plume poétique de Mohamed Walim Rokbani.



En 2021 il a entamé un noiveau projet en se consacrant à la conception de cahier et de livres d'activité destinés aux enfants.