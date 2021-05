Mohamed ZAHRI

Madame, monsieur

Étant actuellement à la recherche dun emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste dingénieur système et réseau.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors dun entretien.

Ce qui me rend apte à mener à bien les missions que vous pourriez me proposer. Conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de capacités théoriques, j'ai aussi eu à cœur de développer des qualités de communication, de dynamisme et d'autonomie. Intégrer votre entreprise représente pour moi un réel enjeu davenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront sexprimer pleinement.

Je recherche une société qui me permette de mettre en pratique le savoir que j'ai acquis durant mon travail actuel et mes précédentes missions dans le domaine de réseau informatique. Je recherche surtout à accomplir une mission qui s'intègre dans un projet de l'entreprise pour avoir de vraies responsabilités et pour que mon travail puisse être utilisé dans un cadre professionnel.

Je serais heureux de vous rencontrer pour présenter de façon plus approfondie les expériences mentionnées dans mon CV ci-joint. Je vous remercie d'avance pour votre réponse et vous prie de croire à l'assurance de mes sentiments distingués