Mohamed ZANTOUR (ZANTOUR)

Https:/www.riviera-data.com, j'offre mes services de développement du site E commerce et de solutions sur mesure pour PME.

Logiciel CRM sur mesure ou en Open Source avec Odoo.

Le but dès mes prestations est de développer votre site E commerce et vous accompagner jusqu'à vos premières ventes. Le plus facile est de développer le site, le plus compliqué et la partie la plus intéressante et la stratégie de communication et commencer à générer des ventes.



Voici quelques sites qui sont géré par Riviera Data :



https:/www.tapishop.com site de vente de tapis en ligne sous Prestashop

https://www.ibdesign.fr vente de meuble et décoration, livraison rapide sous Prestashop

https://ibcreations.com accompagnement d'une jeune créatrice de produits personnalisé pour enfants sous Prestashop

https://ymo.app Développement d'une application mobile pour améliorer la gestion de mandats pour les agents immobilier.

https://depannage-serrurier-villeurbanne.fr/ Site d'un serrurier sur Villeurbanne, gestion de son SEO



- Mail : zantour@riviera-data.com

- Mobile : 06 22 48 86 29

- https://riviera-data.com



Mes compétences :

Prestashop

Développement d'application mobile

Développement d'API REST ou GRAPHQL

Webmarketing

Gestion de projet web

Wordpress

Web analytics

Veille concurrentielle

User experience

Web design

Cahier des charges

Expression de besoins

Intégration web