Faire profiter ma carrière d'hydraulicien aux tiers & Offrir ainsi une perspective holistique dans la fin de permettre des conceptions efficaces.



Ma persévérance, ma discipline et mon sens du contact humain et de la communication mont apporté lefficacité et la rigueur professionnelle que je souhaite mettre votre service.



Je me distingue dans les domaines d'Hydraulique urbaine & rurale (AEP - Assainissement), de Protection contre les inondations et de l'Environnement ... etc.