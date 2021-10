Mohammed Amine HAJJAB

Supply Chain Specialist import/export, forte expérience dans l'import export, bonne connaissances de toutes activités liées à la circulation des marchandises cumulé en pratiquant de cette métier dans les domaines de textile, la commercialisation des engins automobile et matériel agricoles et la distribution dans le marché national et international et ce jusqu’à la livraison à travers l’étude des moyens de transport à utiliser.



Ma mission consiste à gère et superviser l’ensemble des moyens logistiques nécessaires pour réaliser les opérations achat/vente conclues entre un fournisseur et un client, par l’intermédiaire d’une société de l’Import-export ou bien par mes propres moyennes en tant que déclarant en douane.



J’organise les relations entre l’entreprise et les transporteurs et transitaires, je définis les exigences de service, qualité et de coût globaux des prestations facturées. En interne, j'assure la liaison avec les services concerné .



Mes compétences :

Informatique

Communication

Import export

Douane import/export

Logistique

- Connaissances en douane import/export, commerce