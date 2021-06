Mohammed BELMIR (MOHAMMED BELMIR)

Je suis BELMIR Mohammed, j'ai 35 ans. je suis passionné par design et développement, j'évolue dans l'univers du design et du développement web et mobile depuis 2009.

J'ai commencé par réalisé des maquettes en 2009 dans une entreprisse spécialise dans le maquettage puis en 2013 je me suis intéressé à la création de sites CMS e-commerce.

En 2014 je maitrisais la structure et les technologies utilisé en CMS et donc pour certifie mes compétences j'ai voulu obtenir un diplôme c'est pour cela j'ai suivi une licence au CNAM d'analyste programmeur en 2015, et en parallèle, j'ai réalisé des sites dynamique pour plusieurs clients en PHP et MySQL.

Fin 2017 je me suis lancé un défi qui est de concevoir des applications de type jeux mobile dans lesquels j'exploitais mes compétences à la fois en design et en programmation.

au final j'ai réussi a créer 5 jeux publiés sur les deux store Android et iOS ce qui m'a donné une maitrise de déploiement et des conditions sur les stores et

finalement j'ai effectué une mise a jour des technologies moderne dans domaine du web et web mobile ce qui m'amené à suivre cette année une formation de développeur web et web mobile en 2021