Mohammed BENAINI

CERTIFICATION :



Certified Microsoft Dynamics Core Setup and Finance version US



COMPETENCES :



Chef de projet Finance Microsoft Dynamics AX - ERP

o Je Conseille

- Processus métiers financiers / Etudes d’adéquation / Solutions AX

o J'assiste à la maitrise d'ouvrage

- Accompagnement/Qualification/Conduite du changement/Elaboration du cahier des charges/Réponses au cahier des charges / Choix de la Solution

o Je suis Maitre d’œuvre

- Intégration Finance / Spécifications fonctionnelles / Conduite de réunions / Comité de pilotage /Suivi et gestion de projet/Recette



NORMES COMPTABLES :



• Je connais les normes IAS/IFRS – SOX – FRENCHGAAP – Nouveau Système Comptable Algérien



MISSIONS DETAILLEES LES PLUS RECENTES:



o Transbaouchi - Transport Saharien - Hassi Messaoud Algérie - Microsoft Dynamics AX 2012 R2

o Cynapsys - Ingénierie Informatique - Microsoft Dynamics AX 2012 R2

o EPPM Ingénierie Petrole et Gaz - Tunis - Microsoft Dynamics AX 2012 R2

oYusen logistics Microsoft Dynamicx AX 2009 Financial – Cost Accounting

o Hydra Pharm - Alger - SBA - Support Finance Ax 2009 - Secteur Pharmacie

o Clear Channel : Support service client - Ax 2009 + Atlas Globe Software V4 - Communication Extérieure -

o Société Gaz de Bordeaux - Module Projet - Achat - Stocks - Planification Microsoft Dnamicx AX 2009 - Energie-

o Société Autajon Industriel Etiquettes - Etuis

- Intégration Finance et contrôle de gestion - - Microsoft Dnamicx AX 2009 ou Ax 2012

o Société Bonna Sabla- Catalogue Achat et Immobilisations- Microsoft Dnamicx AX 2009

o Société FSB - Activité Edition - Microsoft Dnamicx AX V4

- Implémentation du module Inventory II

(Valorisation en temps réel des stocks)

o SNF - Eau et Pétrole - Microsoft Dynamics AX 2009

- Implémentation d'un process de factoring confidentiel en partenariat avec FactoCIC et Ineum Consulting :

- Analyse fonctionnelle / Rédaction des spécifications / Interface avec FactoCIC

o THALES SAFAR - Défense / sécurité - Microsoft Dynamics AX 2009

- Paramétrage du module comptabilité

- Formation sur le module comptabilité

o Géoservices (Schlumberger)- Champs pétrolifères -Microsoft Dynamics AX 2009

- Intégration de la finance dans un projet supply chain

o Sigma informatique - Edition logiciels - Microsoft Dynamics AX 2009

- Présentation du module projet d’investissement

- Paramétrage du module immobilisation

- Reprise des données d’immobilisations

o AEES - Energie - Microsoft Dynamics AX 2009

- Analyse et rédaction de l’étude d’adéquation Finance

o Subrenat - Textiles - Microsoft Dynamics AX

- Analyse/ Rédaction Etude Adéquation Finance

o Sopra - Consulting - Microsoft Dynamics AX V3

- Formation au module projet

o Supersonic Imagine - Ultrasons - Microsoft Dynamics Nav 2009

- Intégration des immobilisations dérogatoires

o Orange - Telecom - Microsoft Dynamics Nav

- Déploiement international au Botswana : Intégration de la finance :

- paramétrage module comptabilité

- Rédaction du guide de paramétrage

- Rédaction du guide de formation

o QPARK - Stationnement - Microsoft Dynamics Nav 2009

- Intégration du rapprochement bancaire automatique (50 banques) : module Gesway

o AGIP France (ENI corporation)- Carburants - Microsoft Dynamics Nav V2

- Analyse de la migration vers SAP

- Analyse et intégration du risque client

o Buongiorno International - Publicité - Microsoft Dynamics Nav 2009

- Intégration du module inter-sociétés

- Intégration des immobilisations

o Eaton International - Systèmes électriques -Microsoft Dynamics Nav 2009

- Reprise de la balance analytique en devises

- Valorisation des stocks



