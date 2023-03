Mohammed BOUAFIA

Le rôle de l’ingénieur HSE (Hygiène Sécurité Environnement) est de veiller au respect des normes de sécurité, de respect de l’environnement et d’hygiène au sein d’une unité de production, principalement mais pas exclusivement, au sein des industries : chimiques, pétrolières, sidérurgiques, ou agroalimentaires.



Il participe à la mise en place d’une politique de sécurité dont le but est de réduire les accidents du travail, les risques industriels (pollution, incendies, …) et aussi d’améliorer la qualité au sein de l’établissement, dans le cas de l’ingénieur QSE (Qualité Sécurité Environnement) ou de l’ingénieur QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement).





Mes compétences :

Environnement

HSE

Hygiène

Sécurité

Webmaster