Mohammed BOUKIL

Qui je suis / Ce que je peux vous apporter ?

En tant que consultant fonctionnel SAP Supply chain, jaccompagne les clients dans la possible installation de SAP.

Janalyse l'environnement de la marque et du client et jévalue leurs besoins.



Mes atouts : compétences, expérience ?

Compétence métier dans la Supply Chain.

SAP MM/SD/WM

Gestion de la relation Client

Achat et approvisionnement

Vente et distribution

Maitrise des outils bureautiques

Anglais courant professionnel



Mes aptitudes professionnelles

Aisance relationnelle et sens de lécoute

Capacité dadaptation

Esprit danalyse et de synthèse

Rigoureux et organisé

Pédagogue