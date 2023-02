Mohammed BOUSBAA

Un challenge au niveau national que à l'international.

Manager une équipe,offrir mes compétences opérationnelles et être au service du client.



Missions principales



 Contrôle sur le traitement des commandes

 Valider et enregistrer les commandes.

 Veiller au respect de la politique tarifaire de l'entreprise.

 Veiller à la disponibilité des produits et au respect des délais de livraison.



Activité de suivi de la clientèle



 Répondre aux demandes d'information des clients.

 Gérer le système de facturation.

 Suivi des règlements et relances les impayés / recouvrement.

 Gérer les litiges, réclamations et contentieux.



Gestion et prévisions commerciales



 Mettre en place, analyser et interpréter des tableaux de bord et des statistiques par activité.

 Vérification la consistance des chiffres.

 Participer à l'élaboration des budgets et les prévisions.

 Analyser les résultats de vente par zone géographique, par marché et par client.

 Établir les prévisions commerciales en lien avec la direction commerciale.



Management



Coordonner les différents services intervenant sur la chaîne commerciale (commerciaux, logistique, production...).

Encadrer une équipe administrative pour le suivi des ventes.





Mes compétences :

Sage X3 Sage Gestion Commercial, ,

JD Edward ORACLE

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access