Mohammed CHANNIF

Ingénieur d’état en industries agroalimentaires de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Les Domaines de Compétences:

*Production :

Maîtrise de la conduite des postes clés de la chaîne de fabrication

Optimisation des procédés (Recherche opérationnelle)

*Qualité & Sécurité des Aliments :

Maîtrise des méthodes de contrôle :

-Métrologie

-Chimie Analytique et Techniques d’Analyse Sensorielle

-Microbiologie Alimentaire et Industrielle

Maitrise des méthodes d’implantation des systèmes d’assurance qualité :



*Energie & Environnement :

Conception, gestion des projets relatifs à:

-L’installation des pompes

-L’installation Electriques

Maîtrise des méthodes de gestion des rejets industriels

*Recherche & Développement :

Développement de nouveaux procédés et produits

Gestion de stock et d’approvisionnement



Mes compétences :

Gestion de production

Formulation et préparation de certains produi

Recherche et Développement

Qualité

Production

Chimie