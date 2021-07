Mohammed ECHCHAOUI (MOHAMMED ECHCHAOUI)

Ingénieur de gestion de matériel:

Colas | Février 2021 Juillet 2021

Développement des outils de collecte et de traitement des données des investissements du groupe (52 pays)

Analyse et visualisation de lévolution des dépenses OPEX et des demandes CAPEX des années (N+1 / N+3 / N+10)

Mise en place et suivi quotidien des KPIs groupe.

Automatisation des processus existants

Alimentation des bases de données



Ingénieur de recherche et développement:

Colas | Mars 2020 Septembre 2020

Mise en service des chantiers instrumentés

Développement dune application pour le traitement de données

Pérennisation de la qualité des données

Développement et automatisation des outils BI

Développement et mise à jour de la documentation



Ingénieur de développement:

DELPHI AUTOMOTIVE | Juin 2019 Août 2019

Développement dun système de supervision

Elaboration dun logiciel embarqué basé sur lIOS Linux

Elaboration dune interface homme machine en Python

Création dun serveur de données, connecté aux machines

Laffichage de données sous forme des KPI



Ingénieur méthodes:

LIXUS INDUSTRY | Juin 2018 Août 2018

Développement dun logiciel des opérations de maintenance

Administration et gestion doutils GMAO

Traitement et contrôle de qualité des données

Visualisation des données et mise en place des KPIs



Assistant dingénieur qualité:

YAZAKI | Juin 2017 Juillet 2017

Traitement et analyse des données de la chaine de production.

Recherche des causes de la non-conformité du produit.

Mise en place des cartographies de contrôle pour la suivie de qualité.