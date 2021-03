Mohammed El Amine TEBBAL

Permettez-moi que je commence ma présentation par Sourate lAdhérence (versets : n°01 au n°08) :Au nom dAllah, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux.« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé;qui a créé lhomme dune adhérence.Lis! Ton Seigneur est le très Noble,qui a enseigné par la plume;a enseigné à lhomme ce quil ne savait pas; prenez-garde! Vraiment lhomme devient rebelle, dès quil estime quil peut se suffire à lui-même (à cause de sa richesse);Mais, cest vers ton Seigneur quest le retour. »Citation de Monsieur Yvan Audouard qui disait:Les vrais gourmands lisent en remuant les lèvres pour déguster les mots.59 ans d'existence comme un organe viril, fertile, productif, constructif, réaliste, généreux, ingénieux, dun esprit et dun caractère de rébellion.Père de bons enfants, Algérien Musulman tolérant, sociable et universel. Il est conçu comme un produit biologiquement (résultat dune fécondation) en parfait humain, et qui est intelligent par la conception de son génie logiciel à la logique Mathématique et sur la base dune éducation parentale .La biologie m'a permis aujourd'hui de décrire ce qui sest passé exactement dans les différents stades de mon développement entant quun embryon.Par contre, quelles sont les caractéristiques qui font l'homme,la personne humaine, qu'elle est la valeur morale de la vie embryonnaire en comparaison avec d'autres valeurs,ce sont là des questions éthiques et philosophiques auxquelles la science ne peut répondre.Une simple opération enseignée par Adam et Ève,chaque ovule fécondable et chaque spermatozoïde est vivant et «humain».Ils contiennent chacun la moitié des chromosomes et des caractères héréditaires d'un futur embryon.Cette présentation embryologique du fils dAdam miroite notre existence.Enfin,un complément de formations par des enseignants de la vielle école, mont transmis la science;au sein dune entreprise,une âgée équipe riche de technicités polyvalentes,mont communiqué leur savoir faire de diverses techniques et astuces