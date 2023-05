Fier de mon parcours académique en analyse de données et de ma maîtrise des outils analytiques, Passionné de chiffres et de statistiques, rigoureux polyvalent et réactif.



En quête d'un poste CDI Data Analyst / BI où je pourrais mettre à profit mes connaissances en analyse de données et en science des données, je suis prêt à relever les défis et à contribuer à l'atteinte des objectifs de votre entreprise