Mohammed EL MONADY

Ingénieur d'État Arts et Métiers en Génie Électrique et titulaire du Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) en Génie Électrique et Informatique Industrielle.

Compétences acquises :

- Modélisation et prévision par les méthodes d'Intelligence artificielle.

- Analyser un système et participer à sa conception.

- Conception assistée par ordinateur.

- Implémentation, la gestion et la maintenance des systèmes.

- Maîtriser les techniques de mesure.

- Concevoir un système d'acquisition et de traitement de données ou un système de détection et de transmission de signaux.

- Modéliser, définir l'architecture et mettre en œuvre des solutions de transmission de données entre les systèmes automatisés.

- Monter et exploiter des équipements électriques de puissance et leur système de commande, pour produire de l'énergie ou faire fonctionner des automatismes.

- Modélisation, identification, simulation et régulation industrielle.

- Programmation des VFD, API et supervision industrielle.

- Conception, réalisation et maintenance des circuits électroniques.

- Dimensionnement des installations BT et des réseaux HT.

- Dimensionnement des installations photovoltaïque.

- Audit et efficacité énergétique des installations électriques.

- Analyse fonctionnelle, AMDEC, GANT, PERT, TRS, SMED.



Je souhaiterais élargir mes expériences professionnelles avec un nouveau challenge en intégrant au sein de votre entreprise. Pour de plus amples informations me concernant, je vous prie de trouver, ci-joint, mon curriculum vitae détaillé.