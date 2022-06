Mohammed HANTRIZ (MOHAMMED HANTRIZ)

Cher Monsieur, Mlle



Veuillez trouver ci-joint ma candidature pour le poste Ce que vous avez en économie (Comptabilité, Ressources Humaines,informatique...GESTION )

{licence fondamentale} Gestion spécialisée.



* En même temps, jai une formation dans ELECTRICITE MAINTENANCE INDUSTRIELLE(TECHNICIEN) 2 ans



Jai une expérience de qualité (Dans un groupe dusines qui exportent du poisson et ses types..)

Et dautres entreprises.. ( contrôleur, assistant chef laboratoire..., administration)



Je suis disponible pour un éventuel entretien en face à face ou via mon numéro de téléphone 00212660652662. En attendant de vous lire. Veuillez accepter mes sincères salutations. Sincèrement.



Jespère que le taux de participation vient de vous.

Je veux commencer une nouvelle page avec votre entreprise, et dautres compétences... Je veux juste avoir une chance.