Mohammed Morsli MOKHTARI

Bonjour,



Développeur de compétences, organisateur et gestionnaire confirmé, jai un savoir acquis en tant que Responsable que je souhaite à présent enrichir au sein dune entreprise .



Joccupe actuellement le poste de Responsable des ressources humaines au sein dun usine de Montage de véhicule de la grande marque où jassure laccompagnement de lentreprise dans le cadre de la restructuration du service.



Les valeurs de lentreprise qui memploi aujourdhui me poussent à tendre vers de nouveaux horizons.Rigoureux, passionné et dévoué, ayant le sens des responsabilités, je dispose dune parfaite maîtrise de lorganisation, des méthodes de gestion, des flux dinformations mais aussi de la gestion des ressources humaines au quotidien



Grâce à une maîtrise de loutil informatique au service dune analyse pointue des indicateurs, et une présence de tout instant janime lensemble des activités en organisant des briefings et des réunions quasi-quotidienne, afin de respecter des calendriers pour la réalisation des objectifs attendus en élaborons des tableaux de bord et des tableaux de polyvalence précis et fiable, affins de cibler les recrutements formations et recyclages.



Je joins à cette lettre de motivation un C.V tout en restant disponible pour toute information complémentaire



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Fomration et gestion de Carriére

Human Resources

Invoicing

PeopleSoft

Internet

Microsoft Excel

Microsoft Word