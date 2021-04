Mohammed Yassine FEGHOUL

Jeune architecte, diplômé en 2015 de l'école d'architecture d'Oran. agréé par le conseil national de l'ordre des architectes.



Je travaille d'abord dans un bureau d'étude à Oran sur des projets résidentiels et des cliniques en assurant la mission étude ainsi la mission suivi, avant de rejoindre une agence spécialisée dans la restauration des monuments historiques et de la réhabilitation du vieux bâtis pendant plus de 5 ans. Sur lesquelles j'ai touché sur des projets publics et privés déchelles variés.

Après un parcours professionnel dans plusieurs agences, je mène un projet de l'esquisse à la réalisation et en mettant un savoir faire dans les domaines suivants :



- Construction neuve - Aménagement intérieur - Réhabilitation et restauration - Extension et transformation - Coordination et suivi des travaux