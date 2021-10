Mohammed Yassine RHAZI

RHAZI Mohammed Yassine : le parcours académique





RHAZI Mohammed Yassine est né en 1976 à Mohammedia. En 1994, Il obtient son baccalauréat au Lycée Ibn Yassine pour ensuite intégrer lÉcole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) à Agadir et obtenir sa licence en Finance d'Entreprise en 1998. Dans le cadre dun partenariat universitaire avec lENCG Agadir, RHAZI Mohammed Yassine a réussi à intégrer lécole de commerce française « Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque » (I.S.C.I.D), reconnue pour être membre de la conférence des grandes écoles de commerce en 1998 pour obtenir son diplôme dexpertise comptable en 2001.





Cest en 2008 que RHAZI Mohammed Yassine forge son profil dauditeur en développant encore plus son savoir-faire en matière de comptabilité grâce à la certification dexpertise comptable CPA (Certified Public Accountant) à Lille.





Afin détoffer son parcours académique et développer son sens de management de projets, RHAZI Mohammed Yassine a intégré lEDHEC Business School à Lille dans le cadre dun Executive MBA quil a obtenu en Avril 2013.





RHAZI Mohammed Yassine : le parcours professionnel





En 2001, RHAZI Mohammed Yassine a rejoint la société Carrier Transicold Europe (Filiale de Union Technologies USA en France) en tant quauditeur et contrôleur financier pour 5 entités avec 3 missions principales dont : Audits & analyses de P&L et de bilans, contrôle du budget et la liaison avec les auditeurs externes.





RHAZI Mohammed Yassine intègre ensuite le Groupe Arcelor-Mittal France en 2002 en tant que consultant financier interne chargé des produits industriels, notamment par la mise en place et limplémentation du processus d'achat pour la plateforme en tant que personne morale. À travers le holding Français Royal Burger Group, RHAZI Yassine a pu mettre en pratique les connaissances acquises précédemment dans le domaine de larmement maritime et de la logistique.





En Septembre 2004, Mohammed Yassine sengage pour la première fois dans un poste de nature managériale, par le biais de la société United Arab Shipping Company U.A.S.C France & Dubaï (acquise par Hapag-Lloyd), en tant que directeur financier pour la région MENA. Le périmètre daction de RHAZI Mohammed Yassine comprend 8 filiales dans la région et un holding comptant 600 effectifs, en plus de la gestion dune équipe de 26 employés travaillant à temps plein et appartenant à différents pôles (comptables, RH et informatique).





Ayant travaillé pendant 16 ans pour le même groupe, Mohammed Yassine avait acquis une expertise importante dans le secteur financier, qui lui a permis de fonder sa propre société de consulting financier pour lindustrie alimentaire, quil a nommée « Benchekroune Rhazi ». RHAZI Mohammed Yassine assure maintenant des prestations de consulting pour le compte de groupes de renommée comme le BLUE INVEST Holding (qui compte une dizaine de restaurants prestigieux à Casablanca et Mohammedia) et LA GAZELLE DE BABYLONE Holding (avec un portefeuille client dune dizaine dhôtels et despaces de restauration à Casablanca et Mohammedia).





RHAZI Mohammed Yassine : Les compétences



RHAZI Mohammed Yassine est francophone, arabophone (ses deux langues natales), anglophone (fluide) et aussi hispanophone (niveau basique). Ce profil a aussi des connaissances en informatique notamment les logiciels de traitement (MS Office), les logiciels de gestion dentreprise (SAP), les solutions de reporting financier (Oracle Hyperion Financial Management), les ERP (Microsoft Dynamics AX) et les langages de programmation (Visual Basic).





RHAZI Mohammed Yassine : Les loisirs



En plus de son occupation professionnelle, RHAZI Mohammed Yassine est un adepte de lactivité sportive notamment le tennis. Étant aussi passionné par le voyage, ses déplacements professionnels à linternational, particulièrement en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient, lui ont permis de tisser des relations autant humaines quentrepreneuriales.

Il est aussi à noter que RHAZI Mohammed Yassine fait partie de la table ronde n°4 entre le Maroc et la France.