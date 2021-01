Mohand BACHA

Passionné très tôt par les nouvelles technologies, j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'informatique des systèmes de Santé. Ayant occupé des fonctions techniques et BI au départ, j'ai naturellement glissé vers le consulting et la formation pour arriver finalement au commerce de services et de systèmes à très forte valeur ajoutée depuis 15 ans dans les établissements de santé.



Solution de production de soins, outils & communication digitale, imagerie médicale, PACS, échange et partage territorial, case-management, systèmes de gestion de laboratoire, ressources humaines, finances et PMSI, business Intelligence, population Health Management, sont autant sujets que je traite au quotidien chez Maincare.



Près de 260 hôpitaux, dont 60% des CHU français, font déjà confiance à Maincare au travers de ces différentes lignes de produits. Mon territoire de jeu couvre les 5 régions du Sud de la France (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, et Languedoc-Roussillon) avec une centaine d'établissements en gestion directe.



Maîtriser le contexte et le fonctionnement des établissements, identifier les besoins et travailler avec les interlocuteurs décisionnaires et/ou techniques, bâtir des stratégies adaptées aux exigences du secteur sont pour moi les facteurs clés de la réussite. Mais tout cela ne serait possible sans un formidable travail d'équipe et une communication efficace.



Les années à venir vont être marquées par une consolidation des établissements de santé, une optimisation du parcours patient, l'intelligence artificielle au service des professionnels et des patients. Les enjeux sont extraordinaires et internationaux. Cela augure de belles parties de jeu avec beaucoup de stratégie, de tactique et des solutions passionnantes à construire. Tout ce que j'aime.



Mes compétences :

Commercial grands comptes

Marketing stratégique

Nouvelles technologies

Oracle

Commercial

Systèmes d'information

Datamining - Business Intelligence

Marchés publics

SI Hospitalier