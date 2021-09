Mohcine MDF (DRIF)

Je suis cadre dirigeant des industries agroalimentaires avec une solide expertise opérationnelle en Boulangerie, Pâtisserie et Biscuiterie industrielles au sein de multinationales et groupes leaders au Maroc et au Moyen-Orient.



Je suis surtout reconnu pour ma forte appétence pour le terrain et ma capacité avérée à créer une véritable dynamique collective autour de moi pour réussir dans des contextes de démarrage d'activité et/ou de mise à niveau pour lamélioration des performances.



Je souhaiterai faire bénéficier une entreprise en quête d'excellence opérationnelle de mon expertise acquise au sein d'un environnement normé, aux fortes exigences et qui requiert beaucoup de rigueur et de professionnalisme.



Je serai ravi de discuter davantage avec vous de vos missions de recrutement auprès de vos clients au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient.