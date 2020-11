Mokhtar MENZER

Mon profil a été en dents de scie dans le sens où je suis passé par plusieurs expériences professionnelles allant de créateur d'entreprise à responsable de service client dans une grande entreprise de maintenance bureautique et informatique pour le compte de constructeurs de renommés internationale.Suite aux différents rachats de mes précédentes entreprises et à des restructurations, je suis aujourd'hui sur le terrain. Sur le terrain comme technicien de maintenance informatique. Cette diversité de compétences acquises grâce aux opportunités saisies et à une reconnaissance et confiance de mes managers.Mon parcours me permet d'être polyvalent dans différents postes, techniques, administratifs, management, suivi de projets...Une réelle adaptation aux différents postes occupés comme depuis environ 3 ans maintenant en tant que chargé d'affaire opérationnel sur la région PACA et Alsace/Lorraine dans le domaine de la fibre optique, raccordement client sur les secteurs PACA/Gironde

Le passé sert à construire l'avenir, le futur et c'est pour cette raison que j'ai intégré l'entreprise "Install'réseaux" afin de la développer depuis 2017.



Mes compétences :

Commerciale

Création

Curiosité

Développement durable,solaire- IRVE

Esprit d'équipe

Gestion administrative et commerciale

Management

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Technicité