Mokpokpo NICOLE (ADJEYI)

De nationalité togolaise, je suis titulaire d'un Master II Professionnel en Gestion des Ressources Humaines. J'ai pratiqué à des postes de responsabilité croissante au sein d'une entreprise spécialisée dans le numérique (CAFE Informatique et Télécommunications) où je totalise quinze (15) ans d'expériences professionnelles dont dix (10) au poste de Gestionnaire des Ressources Humaines. J'y ai dans le cadre de mes activités d'organisation, d'administration et de gestion des ressources humaines, conçu et piloté divers projets, animé et coordonné des équipes.

Dynamique et dotée dune bonne moralité faite de rigueur et de discrétion, les tâches et responsabilités pratiques que j'ai eu l'avantage d'exercer avec succès en tant que généraliste (personnel de +100) sont entre autres : la gestion du capital humain axée sur les résultats (objectifs, évaluations et reporting), les différentes réorganisations de l'entreprise, les recrutements, la gestion des emplois et des compétences, la gestion de la paie et des déclarations obligatoires, la gestion administrative et sociale.