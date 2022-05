Mon PRESTA

Monpresta.com : un service de mise en relation simple, facile et sans abonnement

Monpresta.com est une plateforme de mise en relation entre des personnes ayant besoin de services et des prestataires pouvant les leur rendre. Les demandes de services sont présentées sous forme de missions. L’inscription à Monpresta.com est libre et gratuite pour les Demandeurs comme les Prestataires. Monpresta.com perçoit une commission ( 10% ) uniquement sur les missions réalisées.



Comment fonctionne Monpresta.com ?

Le demandeur de service dépose une mission en décrivant son besoin et son budget

Des membres lui proposent leur aide et lui font une offre tarifaire

Le demandeur sélectionne le prestataire qui lui convient le mieux

Le prestataire accepte la mission et la réalise

Le demandeur paie le prestataire et l’évalue

Le prestataire paie la commission à Monpresta.com et évalue le demandeur



Pourquoi passer par Monpresta.com ?

Pour les Demandeurs :

-Vous utilisez le service gratuitement et sans frais

-Vous pouvez déposer autant de missions que vous voulez

-Vous pouvez décrire en détail les services que vous attendez

-Vous pouvez comparer facilement plusieurs offres de prestataires

-Vous êtes aidé dans votre choix par les évaluations des prestataires

-Vous êtes sûr de trouver le prestataire qu’il vous faut au prix qui vous convient



Pour les Prestataires de services :

-Vous trouvez des missions sans passer de temps à prospecter

-Vous avez accès à une recherche simple avec de nombreux critères de sélection

-Vous proposez vos services facilement

-Vous ne payez aucun abonnement

-Vous payez vos commissions uniquement après avoir été vous-même payé