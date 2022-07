Moncef ISSIALI

Passionné des nouvelles technologies avec une expérience dans la mise en place de systèmes d'information complexes depuis la phase d'expression des besoins jusqu'au déploiement finale et mise en exploitation de la solution en respectant objectifs, budget et délais de livraison.

Domaines de compétences :

- Benchmarking et choix de solution

- Référent technico-fonctionnel

- Analyse des besoins client

- Paramétrages et intégration

- Documentation et support de formation

- Formation et accompagnement des utilisateurs

- Gestion des ateliers projet

- Support Client

- Développement et automatisation de processus métiers

- Gestion de projet

- Recette projet

- Veille sur le bon fonctionnement SI client

- Contribution à la gouvernance des solutions en cohérence avec le SI client

- Adaptation des solutions IT en cohérence avec les besoins métiers

Skills :

- Project Documentation ·

- Training Delivery ·

- Functional Specifications ·

- Client Onboarding ·

- Customer Relationship Management (CRM) ·

- IT Business Analysis ·

- Freshworks CRM ·

- Project Delivery ·

- Project Management