Mongi AOUINET

Professionnel de l'image, réactif, inventif, rigoureux et passionné, depuis plusieurs années je collabore sur des films, des vidéos d'entreprise, des courts-métrages, des moyens-métrages, des documentaires, des reportages, des films d’animations, des films de fiction, des tournages chroma-key, des reportages multimédia, cadreur, monteur et photographe...tous ces projets m’ont permis d’acquérir une solide expérience. Malgré tout, j’apprends à chaque nouvelle aventure à découvrir de nouvelles techniques, j’ai le plaisir de faire de belles rencontres, car sans les autres rien n’est possible. Dans mon métier, le collègue, le partenaire, l’autre est primordial. C’est pourquoi j’aime travailler en équipe et collaborer avec les meilleurs, les plus exigeant, les plus passionnés, participer aux plus grand défi.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Photographie

Réalisateur

Mise en scène

Monteur vidéo

Comédien

JRI

Reporter d'images

Scénariste

Projectionniste

Recrutement

Management

Motion design

FINAL CUT PRO X

Gestion de projet

Blackmagic ATEM SWITCHER

Prise de vue vidéo

Producteur